Meteo Liguria: dicembre freddo e con frequenti piogge, primo assaggio nel weekend

Il primo giorno dell'inverno meteorologico (1 dicembre 2022 ndr.) si caratterizza per cielo sereno lungo la costa e addensamenti nelle zone interne e per temperature, soprattutto notturne piuttosto basse. Il valore più basso della notte, -4.3, è stato registrato a Padivarma, nel comune di Beverino (La Spezia). Alle ore 11, invece, le temperature sono in ripresa con valore più elevato fin qui registrato 15.6 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Restano ancora moderati o localmente forti i venti settentrionali, soprattutto sui crinali (raffica massima, 79.6 km/h a Fontana Fresca, alle spalle di Sori-Genova) mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura superficiale dell'acqua di 17.7 gradi. Nel weekend torna la pioggia.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 1 dicembre

Venti settentrionali moderati con locali raffiche intorno ai 40-50 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 2 dicembre

In serata rinforzo dei venti settentrionali tra moderati e forti sulle zone AB, locali raffiche.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 3 dicembre

L'arrivo di una perturbazione determina precipitazioni diffuse, localmente con cumulate significative. Nelle zone interne le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso per il calo dello zero termico nella prima parte della giornata. In dettaglio: sulla zona D si attendono precipitazioni nevose deboli anche a basse quote, nell'interno di A e C la quota neve si assesta intorno a 900-1200 metri. Venti settentrionali fino a forti rafficati sulle zone AB.

La suddivisione in zone del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

"Con molta probabilità dicembre sarà spesso ciclonico e a tratti anche freddo, con frequenti occasioni per piogge, temporali e nevicate sui rilievi anche a quote medio-basse", spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

"Confermato l'imminente arrivo di una nuova ondata di maltempo su gran parte d'Italia, ad opera dell'ennesimo vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale - spiega Ferrara -. Prime piogge e rovesci approcceranno i versanti occidentali della Penisola venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che il maltempo entrerà nel vivo con precipitazioni su gran parte dello Stivale. Anche in questo frangente non mancheranno piogge talora intense, temporali e nubifragi, in particolare tra Toscana, Lazio e ancora una volta sulla Campania".

"Piogge piuttosto diffuse anche al Nord - prosegue Ferrara - con neve sulle Alpi mediamente dai 1000-1400 metri, ma anche più in basso sul Nordovest, fino a quote collinari tra basso Piemonte ed entroterra savonese. Attenzione inoltre al vento che soffierà a tratti forte di Scirocco su gran parte del Centrosud, Adriatico, con raffiche anche di oltre 70km/h su Salento, Sicilia e Sardegna; tramontana scura invece sul Ponente Ligure. Possibile alta marea a Venezia e Chioggia".

Tendenza meteo, probabile nuova perturbazione per il ponte dell'Immacolata

"Con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana - prosegue Ferrara - in particolare proprio il ponte dell'Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni".

Dicembre ciclonico

"In linea generale appare comunque altamente probabile che assisteremo a un dicembre decisamente diverso rispetto a quello dello scorso anno: nel lungo termine non si intravedono infatti anticicloni duraturi sul Mediterraneo, dunque preda di ulteriori perturbazioni e vortici ciclonici. Sull'Europa centro-settentrionale inoltre si prospettano frequenti ondate di freddo dall'Artico con neve anche in pianura. Per quanto riguarda l'Italia dunque il tempo potrebbe mantenersi instabile, a tratti perturbato, fino alle feste natalizie, con ulteriore occasione per piogge (che sarebbero quantomai preziose al Nord e in particolare al Nordovest che ricordiamo soffre ancora di un pesante deficit idrico). Saranno altresì probabili irruzioni fredde dall'Europa settentrionale o nord orientale con occasione anche per nevicate a bassa quota non solo al Nord", concludono da 3bmeteo.