Meteo Liguria, Arpal: "Nel weekend possibili temporali e trombe d'aria"

Il caldo afoso dei giorni e delle settimane scorsi sembra aver abbandonato non solo la Liguria, ma l'intera penisola. Secondo i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute non ci sono più città da bollino rosso. Per quanto riguarda Genova, bollino verde fino a domenica 14 agosto compresa.

Questa mattina - si legge nel bollettino di Arpal del 12 agosto - il cielo si presente sereno o poco nuvoloso sull'imperiese, nubi interessano il savonese con una banda precipitativa davanti alla costa. A Levante, invece, nubi sui versanti padani, schiarite prevalenti sulla fascia costiera. Le stazioni della rete Omirl sul territorio ligure non hanno registrato precipitazioni. I venti sono settentrionali sullo spezzino mentre altrove stanno ruotando dai quadranti meridionali, deboli; il mare è poco mosso.

Per quanto concerne le temperature minime il valore più basso, 11.8, si è registrato a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre il più alto, 25.9, ad Alassio (Savona). Da segnalare come, alle 3, Sanremo segnasse ancora 28.5. Alle ore 11 la rete Omirl segnala, come valore più alto fin qui raggiunto, 32.6 a Monterosso (La Spezia).

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 agosto 2022

Condizioni di instabilità per l'ingresso di aria più fredda in quota con possibili rovesci o temporali associati, interessamento del Centro-Ponente nella prima parte della giornata, successiva estensione al Levante. Bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Previsioni meteo Liguria sabato 13 agosto 2022

Ancora condizione di instabilità nella prima parte della giornata, fenomeni più probabili sul Centro-Levante, in graduale esaurimento nel corso della giornata. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Previsioni meteo Liguria domenica 14 agosto 2022

Aumento delle condizioni di instabilità nella seconda parte della giornata con possibili rovesci o temporali al più moderati. Seguire gli aggiornamenti.