San Martino, certificazione europea per due chirurghi

Con il punteggio più alto tra tutti i candidati, il professor Francesco Saverio Papadia, chirurgo della Clinica Chirurgica 1, diretta dal professor Franco De Cian, ha ottenuto, in occasione dell'ultimo congresso della Società Europea di Chirurgia Oncologica, la prestigiosa certificazione Ebsq (European Board of Surgical Qualifications) in chirurgia oncologica complessa.

Insieme a lui, nella stessa sessione, anche un altro chirurgo del policlinico, il dottor Matteo Mascherini, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento.

La Ebsq a oggi è l'unica certificazione europea - rilasciata previo superamento di un complesso esame - che possa attestare le elevate competenze e l'alta specializzazione nel settore della chirurgia oncologica complessa.

Per l'assegnazione della certificazione, a oggi rilasciata a soli 5 chirurghi italiani, tra i quali figurano da quest'anno anche il professor Francesco Saverio Papadia e il dottor Matteo Mascherini, vengono valutate non solo le conoscenze teoriche del candidato, ma anche la sua capacità di applicarle negli elementi chirurgici e non chirurgici della moderna assistenza oncologica multidisciplinare.

Ulteriori elementi di valutazione sono il giudizio chirurgico, le capacità di ragionamento clinico e la capacità di risoluzione dei problemi del candidato.