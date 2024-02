Sanità, prevista l'assunzione di 600 medici in Liguria nel 2024

Sono circa 600 i posti, che saranno messi a bando nelle varie specialità mediche nelle Asl e negli ospedali liguri nel 2024. Sono questi i numeri emersi dalle aziende sanitarie liguri, che in queste settimane stanno mettendo a punto i nuovi bandi sulla base dei propri fabbisogni.

Nel mese di gennaio sono inoltre già stati assunti 43 dirigenti medici. Per quanto riguarda gli infermieri, a fine febbraio è in programma un concorso (bandito dal Policlinico San Martino), che, tra i posti messi a bando e il successivo scorrimento delle graduatorie, dovrebbe rispondere al fabbisogno di circa 270 unità in tutta l'area metropolitana genovese.

Alisa intanto ha effettuato una analisi legata all'aumento della produzione delle aziende e degli ospedali liguri: nel 2023, complessivamente, l'incremento di prestazioni rispetto al 2022 è pari a un valore di circa 56 milioni di euro. "Per dare l'idea di questi numeri - commenta Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - facciamo presente che è una somma che corrisponde all'80% della produzione di tutta la Asl4. Il dato è superiore di 20 milioni di euro rispetto agli obiettivi programmati ed è ormai molto vicino alla produzione del 2019 (pre-covid). L'aumento della produzione (+10%) è tuttavia concomitante a un aumento della domanda: le prescrizioni sono infatti cresciute del 9%".

"In questo quadro - conclude Ansaldi - le azioni per effettuare un recupero delle liste d'attesa sono diverse: tra queste ci sono l'aumento dell'offerta attraverso gli obiettivi indicati da Alisa ai piani delle singole aziende, le risorse ad hoc (12 milioni di euro) del piano organizzativo regionale di recupero delle liste d'attesa, le manifestazioni d'interesse (42 milioni di euro) per acquisto di prestazioni dal privato accreditato. Inoltre, è prevista una spinta per l'appropriatezza prescrittiva, attraverso il coinvolgimento dei Diar e dei medici prescrittori, con tavoli regionali e percorsi informatici insieme a Liguria Digitale".