La fontana di piazza De Ferrari diventa un maxi mortaio: il progetto con 'mini skymetro'

La fontana di piazza De Ferrari nel centro di Genova è pronta a diventare un maxi mortaio per promuovere il pesto. Ha del clamoroso il progetto portato avanti sotto traccia dalla Regione Liguria che lunedì 1° aprile 2024, con la firma dell'ingegnere Manlio Boccaloni, è pronto a diventare esecutivo.

Dopo le tappe a Londra, con la navigazione sul Tamigi, e a Sestriere sulle piste da sci, il maxi mortaio è pronto a prendere forma tra le sapienti mani dell'artista Melina Pesciolina, partendo proprio dalla trasformazione della vasca, che rimarrà comunque una fontana con zampilli verdi, in grado di emozionare grandi e piccini. Sara una vera e propria opera d'arte contemporanea, che offrirà a turisti e genovesi anche uno straordinario colpo d'occhio sul centro di Genova, grazie a un ascensore che porterà proprio in cima al pestello che verrà inserito al centro della vasca.

E non è finita qui perché, nelle intenzioni della pubblica amministrazione, ci sono altri progetti al vaglio per rendere il maxi mortaio anche una straordinaria attrazione per i turisti. La possibilità di effettuare bungee jumping una volta saliti sulla cima con un comodo ascensore all'interno del pestello, oppure l'opzione, sicuramente più ambiziosa, di creare una monorotaia. Un piccolo skymetro in grado di girare in tondo per tutto il perimetro di piazza De Ferrari con una fermata dedicata all'ufficio del presidente della Regione Liguria, dove i passeggeri troveranno anche uno stand per gustare i prodotti tipici della nostra terra, pesto, focaccia e non solo. Non resta che gettare l'amo e attendere, i lavori della ditta Luassi Anonimi saranno completati entro il 2027.

