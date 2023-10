Ancora un furto in appartamento, rubati gioielli in oro

Ancora un furto in casa dopo la "tripletta" dei giorni scorsi a San Fruttuoso. Questa volta i ladri, non si sa ancora se si tratta della stessa banda, hanno colpito in un appartamento di via Fessia a Marassi.

Secondo quando denunciato dal proprietario di casa alla polizia, i ladri sarebbero passati dall'ingresso principale sforzando la porta e una volta dentro avrebbero preso gioielli in oro per un valore di svariate centinaia di euro.

Indagini in corso da parte degli agenti della scientifica per risalire agli autori del furto.