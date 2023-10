Furti in casa: tre episodi nelle ultime ore

Indagini della polizia su alcuni furti in appartamento avvenuti nelle ultime ore. Nel primo caso, a San Fruttuoso, ignoti hanno utilizzatola finestra e si sono introdotti in una casa di studenti portando via tremila euro in contanti.

Sempre via Montello, invece, un residente ha scoperto il furto al rientro in casa: la porta d'ingresso era stata bloccata dall'interno da un attaccapanni e una volta dentro si è accorto che i ladri gli avevano portato via diversi gioielli.

Furto infine in via Burlando, anche qui sono passati dalla finestra, dopo aver disattivato una telecamera di sorveglinza, e hanno sottratto alcuni gioielli in oro per un valore totale ancora da calcolare.