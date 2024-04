Ladri forzano la porta di casa e fanno razzia: 10mila euro di bottino

Furto in casa nella zona di Marassi. Nella mattinata di giovedì 11 aprile 2024 i ladri hanno forzato la porta principale e hanno fatto razzia.

Quando i padroni di casa sono rientrati e hanno trovato le stanze a soqquadro hanno chiamato la polizia, intervenuta sul posto con la scientifica e gli agenti della squadra mobile. Il bottino è stato quantificato in circa diecimila euro di monili in oro e preziosi. Sono state avviate le indagini per identificare i malviventi.

Nelle ultime ore la polizia ha anche arrestato, nel quartiere di Albaro, una banda di ladri originari della Georgia: i quattro sono stati colti sul fatto e bloccati dopo un monitoraggio avviato da qualche giorno dalle forze dell'ordine. Avevano appena fatto razzia in un appartamento portando via denaro e gioielli, nel covo sono stati trovati altri preziosi sui quali sono stati avviati accertamenti.

