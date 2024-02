Molo Archetti gravemente danneggiato dalle onde: manutenzione completata

Sono stati completati nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione a molo Archetti e Pontile Milani, a Pegli, dopo i gravi danni causati dalla mareggiata dello scorso novembre. Rispettati dunque i tempi comunicati in consiglio comunale a fine gennaio, quando Federico Barbieri (Genova Domani) aveva chiesto un impegno su quelle ringhiere che erano state trascinate in acqua dalle onde, rimanendo adagiate a rovinarsi sul fondale per settimane.

Tra i lavori, è stata ripristinata l’ultima parte dell’area di calpestio nella porzione iniziale di molo Archetti, oltre alla rimozione dei graffiti dalle sedute e al riposizionamento delle ringhiere. Quest’ultimo intervento è stato realizzato anche sul pontile Milani, dopo il recupero in mare di alcuni degli elementi divelti dalla furia delle acque.

I lavori appena conclusi seguono quelli di urgenza eseguiti a dicembre a molo Archetti nella parte corrispondente alla zona di attracco del Navebus, con il ripristino del piano di calpestio e la riparazione del cancello di accesso che hanno consentito, a fine 2023, la ripartenza del servizio di trasporto pubblico marittimo.

"Dopo la pesantissima mareggiata del novembre 2023 ci siamo subito attivati con l’Autorità di sistema portuale per la messa in sicurezza e il ripristino di molo Archetti e dell’area limitrofa, molto frequentata dai genovesi e dai turisti che utilizzano il Navebus nella tratta tra Pegli e il Porto Antico – spiega l’assessore comunale alle Manutenzioni e al Decoro urbano Mauro Avvenente –. I lavori, realizzati con Accordo Quadro Opere Marittime, hanno compreso anche la riqualificazione delle sedute, nell’ottica di rendere più piacevole il passaggio e la frequentazione della zona di attracco del Navebus".