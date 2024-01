Molo Archetti e le ringhiere ancora devastate dalla mareggiata: "Intervento entro fine febbraio"

Fine febbraio: questo è il limite che si è dato il Comune per risistemare le ringhiere di molo Archetti, danneggiate dall'ultima mareggiata. Siamo a Pegli, e da quel molo parte il Navebus e non solo, ma lo scorso autunno con la mareggiata le ringhiere - seppur nuove - sono state pesantemente ammalorate dall'azione delle onde.

Se ne è discusso in consiglio comunale con un'interrogazione di Federico Barbieri (Genova Domani): "Questo importante molo di Pegli è stato distrutto dall'ultima mareggiata. Le ringhiere divelte dalle onde sono rimaste danneggiate e con le piogge e il salino ormai versano in una situazione tragica. Il ferro arrugginito dev'essere al più presto sostituito, altrimenti diventa pericoloso".

"Le ringhiere sono state sostituite sei mesi fa, erano nuove - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - il mare le ha trascinate in acqua e per alcune settimane sono rimaste adagiate su un fondale poco profondo. Sono state recuperate da Aster che le ha opportunamente trattate per evitare che il salino acceleri l’ammaloramento e verranno risistemate entro la fine di febbraio".

Sempre entro fine febbraio tra l'altro sarà completato anche l’intervento sull’impalcato del molo realizzato 15 anni fa, insieme al parcheggio di interscambio, dove chi ha l’abbonamento Amt può ancora parcheggiare gratis: "Il molo è di competenza comunale, mentre la scogliera dell’Autorità portuale, con la quale abbiamo fatto diversi incontri e su cui stiamo facendo pressioni affinché provveda alla rifioritura del molo con massi di classe A per evitare che la prossima mareggiata faccia gli stessi danni" conclude Avvenente.