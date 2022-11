Lutto nel mondo della musica: addio al maestro Luciano Lanfranchi

Lutto nel mondo della musica per la morte di Luciano Lanfranchi, pianista e per molti anni docente del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Non vedente, aveva 88 anni, era genovese e ligure di adozione. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social da parte di ex allievi e colleghi, molti dei quali avevano frequentato la sua casa-studio di Ruta.

"Il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova - scrive l'istituto - partecipa con affetto e cordoglio alla scomparsa del maestro Luciano Lanfranchi, per molti anni nostro docente. Musicista di grande levatura, infaticabile organizzatore e promotore di eventi musicali. Luciano Lanfranchi è stato un esempio di passione e rigore, cultura e rispetto della professione. Il maestro Lanfranchi lascia una folta schiera di affezionati allievi, oggi affermati professionisti, a seguire e trasmettere il proprio messaggio musicale. Il Conservatorio di Genova esprime la propria commossa riconoscenza al Maestro Lanfranchi per l’opera prestata in tanti anni di appassionato servizio".

Rosario e funerali si svolgeranno nella chiesa di Nostra Signora del Boschetto a Camogli tra lunedì 28 (alle ore 17) e martedì 29 novembre alle ore 10.