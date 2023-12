Liti di condominio: aggredisce la vicina di casa e la manda al pronto soccorso

A Genova i carabinieri hanno denunciato un 64enne italiano per aver aggredito una persona. Si trattava della sua vicina di casa, a cui ha messo le mani addosso dopo una lite per futili motivi, procurandole lesioni giudicate guaribili in 18 giorni.

Non è stata l'unica aggressione in questi giorni: un 20enne italiano, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per rapina ai danni di un 17enne, aggressione nei confronti di una persona disabile e resistenza a pubblico ufficiale. Qui i dettagli.