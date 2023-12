Rapina un 17enne, poi aggredisce un disabile e i carabinieri

Un 20enne italiano, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per rapina, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era stato individuato come autore di una rapina avvenuta lo scorso primo dicembre nel quartiere di Bolzaneto, ai danni di un 17enne.

Non solo, perché il giorno dopo aveva anche aggredito una persona con disabilità in piazza Rismondo: qui il 20enne, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito anche i carabinieri intervenuti in difesa della vittima.

Non è stata l'unica aggressione in questi giorni: i carabinieri hanno denunciato anche un 64enne italiano per aver aggredito una persona. Si trattava della sua vicina di casa, a cui ha messo le mani addosso dopo una lite per futili motivi, procurandole lesioni giudicate guaribili in 18 giorni.