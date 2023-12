Al King hanno un sogno, riaprire il liceo classico

"'Ho un sogno'. Parafrasando il più celebre 'I have a dream' di Martin Luther King, cui il nostro Istituto è intitolato, noi del Liceo King di Genova 'abbiamo il sogno' di riaprire un corso di Liceo Classico nel nostro Istituto. Nel centenario della sua fondazione (1923-2023), il nostro Istituto desidera, infatti, proporsi quale Liceo Classico per il Levante genovese", spiegano dalla scuola.

Come ha affermato il dirigente, Michele Marini, "il nostro Liceo, che ha superato i cinquant'anni di vita come Liceo Scientifico, ha intrapreso nel 1999 un'avventura parallela come Liceo Classico, un'esperienza che ha dato ottimi risultati e ha avuto un'autentica fortuna per circa vent'anni nell'area del Levante genovese".

Il calo delle iscrizioni al Liceo Classico a livello nazionale ha avuto purtroppo un forte riflesso anche per il King, impedendo di fatto la continuità a causa di uno scarso numero di richieste. "Ma il progetto del Liceo Classico al King è vivo e attende solo di poter ripartire con un nuovo gruppo di studenti e rinnovate ambizioni di offrire una formazione liceale completa, adatta ai tempi e ben orientata verso gli studi superiori di ogni possibile indirizzo", ha aggiunto Marini.

Cosa può offrire il corso di Liceo Classico al M.L. King:

un impianto tradizionale del piano studi sostenuto da esperienze di innovazione didattica sviluppate dal Liceo, che è uno dei poli di diffusione dei modelli di didattica innovativa approvati dal Ministero nell’ambito del Pnrr;

un gruppo di docenti affiatati, tutti di ruolo e con esperienza pluriennale maturata nel Liceo Scientifico, così da fornire un’apertura trasversale su tutti i possibili percorsi di istruzione superiore, particolarmente quelli medici, scientifici e tecnici;

compresenza dei corsi di Liceo Scientifico e Sportivo, con discipline diverse e arricchenti, che possono incrociarsi con quelle del Liceo Classico: ad esempio Disegno tecnico e digitale CAD (per chi aspira a studi di Architettura), Diritto ed Economia (per chi si orienterà a Giurisprudenza ed Economia), oltre a proposte nei campi della Robotica e della Didattica digitale;

laboratori di Chimica/Biologia e di Fisica di alto livello, normalmente utilizzati dagli alunni del Liceo Scientifico, che potranno essere utili per introdurre i futuri alunni all’esperienza scientifica vissuta e partecipata, non da spettatori, ma da attori:

palestre grandi e ben attrezzate, un campetto sportivo polifunzionale, per svolgere autentica attività sportiva nonché la vicinanza con Villa Gentile con cui il nostro Liceo collabora ormai da molto tempo;

una location comoda a mezzi pubblici (autobus e treno) e un parcheggio moto per gli alunni più grandi che si spostano con mezzi propri.

Il corso viene personalmente seguito e diretto, nella sua concezione e sviluppo, dal dirigente scolastico Michele Marini, forte di una lunga esperienza come docente di Lettere nel Liceo Classico, sviluppata anche nella ricerca di modelli didattici innovativi nell'insegnamento del Latino e del Greco.

Con l'obiettivo di rilanciare il 'Liceo Classico del Levante', nelle scorse settimane l'istituto ha anche ospitato un incontro di alto livello dal titolo 'Il liceo classico oggi: una scelta per i nostri figli. Un liceo classico per il Levante?'.