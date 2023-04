Villa Serra, riqualificazione pronta entro maggio: cosa prevedono i lavori

Termineranno entro maggio i lavori attualmente in corso a Villa Serra di Comago, parco luogo di incontro e punto di riferimento verde della Valpolcevera, molto frequentato soprattutto da famiglie con bambini. A chiedere informazioni in consiglio comunale a Genova (il Comune detiene la quota più rilevante del Consorzio che gestisce la villa) è stato Valter Pilloni di Vince Genova.

"L'amministrazione ha deciso di intervenire nell'area giochi per i più piccini con un progetto di riqualificazione - dice Pilloni - ma a che punto siamo, specialmente adesso che siamo in vista della bella staigone?".

I lavori sono iniziati a marzo e termineranno a maggio: questa la risposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora. "Stiamo procedendo a un intervento importante e richiesto, si sono avute disponibilità economiche anche da parte di un privato e questo permetterà di sostituire i giochi - spiega - e intervenire aggiustando quelli che hanno bisogno di manutenzione. Tutto questo servirà a rendere l'area più sicura e aggiornata alla luce delle normative più recenti circa la sicurezza dei bambini. Ad esempio si interverrà sulla superficie ammortizzante che verrà ispessita".

Ma i lavori riguardano anche la flora, con interventi di potatura: "Abbiamo alberi secolari e una grande varietà di piante - continua l'assessore - stiamo intervenendo per ripristinarla, riqualificarla e mantenere al meglio il patrimonio boschivo e verde. Ricoloreremo anche le panchine, verranno sostituiti e riqualificati contenitori per la raccolta rifiuti e così via". Tutti interventi con l'obiettivo di rendere più confortevole la villa che nelle ultime settimane ha registrato un aumento degli accessi.