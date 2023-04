Villa Gruber, in arrivo un nido e un polo d'infanzia: lavori per oltre 10 milioni

Un nuovo asilo nido nella palazzina liberty di proprietà del Carlo Felice, con 1.799.200 euro di finanziamento grazie a un bando del Pnrr, e un polo di infanzia nella villa superiore (che adesso ospita i carabinieri), per più di 7 milioni. il tutto per un totale di quasi 10 milioni di intervento: sono i lavori che verranno effettuati a villa Gruber, compendio nel cuore della città.

"Abbiamo lanciato i progetti in maniera molto concreta - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, rispondendo in consiglio comunale a un'interrogazione di Lorenzo Pellerano (Liguria al Centro) - operandoci affinché fossero finanziati e così è stato essendo inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche due titoli".

Per quanto riguarda la palazzina liberty, la progettazione è stata affidata all’Agenzia del demanio che si è dotata di una struttura di progettazione che si è messa a disposizione dei comuni. Per la villa superiore, invece, il Comune realizzerà un nuovo polo di infanzia 3-6, un intervento in condivisione con la direzione scolastica provinciale e che risponderà alle esigenze di razionalizzazione delle scuole.

"Sono progetti in corso - continua Piciocchi - disciplinati con le normative del Pnrr anche se sue due linee di finanziamento differenti, una del Miur e l’altra di rigenerazione urbana nei quali partecipiamo con un cofinanziamento. Seguiranno i tempi dettati dal Pnrr e questo vuol dire che le opere dovranno essere concluse entro marzo 2026 e una entro il 31 dicembre 2025. Sono progetti ambiziosi, soprattutto quella della villa superiore per la quale abbiamo raccolto la sfida confrontandoci anche con la sovraintendenza per andare a inserire in un immobile di pregio un progetto di edilizia scolastica. Sappiamo che inserire in un immobile storico come la villa un complesso scolastico può comportare dei problemi, ma se ci riusciremo e l’inserimento di questo polo potrà dare alla villa e al quartiere un grande sviluppo e consentirà alle nostre strutture educative di fare un balzo in avanti in senso di strutture efficienti inserite in luoghi di grande pregio e bellezza per far crescere al meglio i bambini".