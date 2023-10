Ex cava Cavalletti: il Comune installerà una centralina di monitoraggio aria per 12 mesi

Il Comune - e in particolare l'assessorato all'Ambiente - installerà una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria per 12 mesi nelle vicinanze dell'ex cava Cavalletti, dove tema "caldo" è la convivenza tra le attività del sito e le abitazioni circostanti: a confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, in risposta a un'interrogazione di Angiolo Veroli di Vince Genova.

Il tema era stato anche oggetto di una commissione consiliare ad hoc alla presenza degli enti competenti tra cui Asl e Arpal: "Dopo la discussione - ricorda Campora - mi ero fatto promotore di introdurre una nuova modalità per effettuare il monitoraggio ambientale delle attività della cava. Dunque, pur essendo questa competenza in capo a Regione Liguria e Arpal, abbiamo deciso come assessorato comunale all’ambiente di prenderci integralmente carico, anche dal punto di vista economico, di installare una centralina di monitoraggio della qualità dell’aria, la cui ubicazione sarà deciso da Arpal in base alle linee guida vigenti".

L’attività di monitoraggio andrà avanti 12 mesi, dopodiché il Comune sarà in grado di trarre le conclusioni e programmare eventuali interventi di mitigazione. "Un progetto pilota possibile grazie alla collaborazione della commissione consiliare ambiente" ha concluso Campora.