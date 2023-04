Al via i lavori di ampliamento a Calata Bettolo, la posa della prima pietra

Al via l’ampliamento dello scalo del terminal Bettolo, con la posa della prima pietra a cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore ai Porti e alla Logistica Andrea Benveduti.

"Oggi è un giorno importante - ha detto Toti - il vero e proprio avvio di una serie di opere che cambieranno la faccia del porto di Genova, rendendolo molto più operativo e performante nel panorama portuale non solo del Mediterraneo, ma a livello europeo".

I lavori al terminal Bettolo si sommano a quelli sull’ultimo miglio ferroviario e a quelli legati all’area ferroviaria del Campasso, che si collega al Terzo valico e al Passante di Genova: "Cioè - spiega Toti - alla possibilità di far arrivare quei treni lunghi che ci renderanno competitivi come i porti del nord Europa. Il 4 maggio prossimo ci sarà poi la posa della prima pietra più iconica e importante, quella della nuova Diga che cambierà radicalmente il porto di Genova: grazie a tutto questo, assieme al traffico legato alle crociere e al nuovo Waterfront di Renzo Piano in zona Fiera, Genova diventa sempre più competitiva, un bene non solo per la città e la regione nel suo complesso, ma per tutte le imprese del Nord ovest che si servono del nostro sistema di logistica".