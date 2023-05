Lavagna, il Comune mette in guardia: "Attenzione ai truffatori"

"Attenzione ai truffatori". A lanciare l'allarme è il comune di Lavagna che, attraverso i propri canali social, ha messo in guardia i cittadini su una nuova truffa che circola in città e relativo al presunto passaggio di tecnici del gas per il rilascio di sistemi di sicurezza e antincendio.

"In questi giorni sono stati apposti avvisi su alcuni portoni delle vie di Lavagna a partire da piazza Marini e via Rezza - spiega l'amministrazione comunale -. Si spacciano per operatori di Italia Reti di Manerba sul Garda".

Comune che poi spiega cosa fare: "Non aprite e chiamate il 112, se riuscite prendete numeri di targa di eventuali auto utilizzate. Potrebbero passare nella settimana entrante. Se avete parenti anziani che vivono da soli avvisateli. Ringraziamo il comando della stazione dei carabinieri".