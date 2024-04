Funivia, fumi del porto e isola ecologica: manifestazione di protesta tra Lagaccio e Oregina

Un'altra manifestazione contro la funivia (e non solo) dopo quella dello scorso 24 marzo. L'appuntamento è stato lanciato dal Coordinamento delle Associazioni di Oregina e Lagaccio con il sostegno del comitato 'Con i piedi per terra' per la giornata di sabato 6 aprile 2024, a partire dalle ore 10.

La manifestazione di protesta, con volantinaggio e musica, partirà dalla piazzetta tra via Napoli e via Boine e si snoderà poi per via Napoli, via Bari, largo San Francesco da Paola e via del Lagaccio, per poi arrivare alla ex caserma Gavoglio.

"Oregina, Lagaccio, San Teodoro, tre quartieri con problemi - si legge sul volantino -. Oregina congestionata con l'isola ecologica più grande di Genova tra campi di pallone e hockey e parchi gioco per bambini. Lagaccio oppresso dalla funivia più inutile e costosa d'Italia, San Teodoro irrespirabile grazie ai fumi del porto".

"Sarà una manifestazione 'lenta' - scrivono gli organizzatori sui social lanciando l'appello alla partecipazione -, fatta per volantinare e chiacchierare con i cittadini, far sapere alle persone che ci sono realtà associative importanti che hanno a cuore il futuro dei nostri quartieri".

