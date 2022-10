Polo per l'economia circolare al posto del Terra di nessuno, chiesti fondi del Pnnr

Dallo scorso mese di giugno non si sente più parlare dell'area di via Bartolometo Bianco, occupata dagli attivisti del centro sociale Terra di nessuno. La questione è stata affrontata nel corso del consiglio comunale di martedì 4 ottobre 2022 attraverso un articolo 54, interrogazione a risposta immediata, rivolto dal consigliere Alessio Bevilacqua all'assessore Campora.

Il consigliere ha chiesto alla giunta "se il progetto è confermato e quali sono le tempistiche previste per l'inizio dei lavori oltre a sapere se sono previste altre opere di rigenerazione nell'area".

L'assessore Campora ha confermato l'intenzione del Comune di realizzare un "polo intergrato per l'economia circolare, con una parte dedicata al recupero e una destinata all'associazionismo - ha spiegato -, il cosiddetto giardino dell'olmo e una parte dedicata alla cittadinanza con impianti sportivi e ludici dietro alla costruzione presente".

Dall'ultimo confronto, ha spiegato l'assessore, "siamo andati avanti sull'approfondimento degli aspetti tecnici e il progetto è stato presentato in ambito Pnrr per il tema recupero. A novembre - ha concluso Campora - arriverà il risultato e sapremo se rientrerà tra progetti finanziati dal governo. Ci sono stati anche contatti con ministero. Il Pnrr rappresenta una grande occasione, da utilizzare. Aspettiamo fiduciosi la risposta".

Nella sua replica Bevilacqua ha detto di aver "preso coscienza della volontà di proseguire in questa strada. Il sito merita attenzione e potrebbe diventare una struttura centrale per la città, non solo per il territorio, in un concetto di rigenerazione complessiva. È sicuramente importante ridare giusto lustro a quelle zone, in passato dimenticate. Come gruppo Lega - conclude Bevilacqua - siamo contenti di questo. Attendiamo novembre per avere il quadro completo e definito".