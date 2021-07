Ladri di cosmetici rubano anche gli occhiali a un vigilante

Una coppia di genovesi, lei di 28 e lui di 40 anni, è stata denunciata per il reato di rapina in concorso dalla polizia. I due ladri sono entrati in un negozio di cosmetici di via Torti e, dopo aver prelevato alcuni prodotti, hanno cercato di uscire senza pagare nel pomeriggio di giovedì 15 luglio.

Un addetto alla vigilanza, che li aveva tenuti d’occhio, li ha però fermati ma i due giovani per guadagnarsi la fuga lo hanno colpito rubandogli anche gli occhiali da vista che l’uomo aveva addosso.

Il proprietario del negozio a quel punto ha immediatamente chiamato la polizia fornendo loro alcuni fotogrammi della videosorveglianza che ritraevano i due ladri in fuga. Una volante del commissariato San Fruttuoso e due dell’Upg ben coadiuvate dalla Sala Operativa, hanno così iniziato la ricerca dei due fuggitivi che è terminata pochi minuti dopo con il loro rintraccio in piazza Martinez.