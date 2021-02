Voltri, 17enne investito da uno scooter sulle strisce: «Forza Nico»

L’incidente mercoledì sera in via Buffa, il ragazzo è stato portato all’ospedale San Martino

Un ragazzo di 17 anni è stato investito mercoledì sera da uno scooter mentre attraversava le strada sulle strisce pedonali in via Buffa.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21: il ragazzo si trovava all’altezza di piazza Lerda quando è arrivato lo scooter, guidato da un portapizze, che lo ha travolto.

L’impatto è stato violento, e ha scaraventato entrambi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e la polizia Locale, e i due feriti sono stati portati all’ospedale di Voltri e al San Martino. Nicolò, questo il nome del giovane investito, era quello in condizioni più serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Giovane calciatore della Voltrese, è stato investito proprio appena uscito dall’allenamento: «Non ti ferma neanche un camion, forza Nico», è l’augurio della società e dei compagni di squadra.