Perde il controllo dell'auto, sfonda ringhiera e finisce in bilico sul torrente

Attimi di paura a Struppa, nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, quando una persona di 79 anni per motivi da chiarire ha perso il controllo della sua auto in via Rosata andando a sbattere contro la ringhiera di protezione di un torrente.

Il cofano della Fiat Panda ha sfondato la ringhiera in metallo e il mezzo si è incastrato, finendo parzialmente in bilico sul rio.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per disincastrare l'auto. Per fortuna nessun ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli: il conducente è uscito in autonomia dal suo mezzo.