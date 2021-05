Scooter travolge ragazza a Quezzi, tre feriti

/ Via Piero Pinetti

Tre donne sono rimaste ferite in un incidente, avvenuto intorno alle 17.45 di mercoledì 19 maggio 2021 in via Piero Pinetti a Quezzi. Uno scooter con a bordo madre e figlia ha investito una ragazza.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica del 118, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica.

La ragazza investita è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Le altre due ferite in giallo al Galliera.