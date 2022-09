Incidente a Quezzi, grave una donna

Una donna di circa 80 anni è rimasta ferita in modo piuttosto grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.30 di martedì 20 settembre 2022 in via Piero Pinetti a Quezzi.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto e l'automedica Golf1, oltre alla polizia locale. La donna, investita da un'auto, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove le è stato attribuito il codice giallo.

Ripercussioni sul traffico. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono affidate agli agenti della sezione infortunistica. La donna investita ha riportato seri traumi a una gamba.