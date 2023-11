Travolta da un'auto in centro, portata al Galliera

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. Questa volta si tratta di una donna di circa 50 anni, travolta da un'auto in via Ippolito D'Aste in centro.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di martedì 7 novembre 2023. Sul posto, in codice rosso, sono intervenute, oltre alla polizia locale, l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Verde Burlando.

Per fortuna poi la donna è risultata meno grave di quanto parso in un primo momento ed è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Qualche ripercussione sul traffico vista l'ora di punta.