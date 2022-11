Schianto in via Borzoli, grave sessantenne

Un sessantenne è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 12.30 di mercoledì 23 novembre 2022 in via Borzoli. L'uomo viaggiava in sella a un mezzo a due ruote, che, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 4, un'ambulanza della Croce Oro di Manesseno, una della Verde di Sestri e una della Pegliese, oltre alla polizia locale per i rilievi.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.