Incidente a Sampierdarena, uomo investito in via Buranello

L'uomo stava attraversando all'altezza dell'incrocio con via Gioberti quando è stato colpito da un mezzo guidato da una donna. Entrambi feriti, sono stati portati al Villa Scassi

/ Via Giacomo Buranello

Incidente domenica sera a Sampierdarena. Un uomo è stato investito in via Buranello, all’altezza dell’incrocio con via Gioberti, poco prima delle 20.

Nello schianto sono rimasti feriti sia il pedone sia la donna che guidava il mezzo che l’ha investito. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica inviati dal 118, e i soccorritori hanno prestato le prime cure a entrambi prima di trasferirli all’ospedale Villa Scassi.

Tutti e due non sono fortunatamente in gravi condizioni, e sono arrivati al pronto soccorso in codice giallo.