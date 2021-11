Tir incastrati, tre casi in mezza giornata

Due tir sono rimasti incastrati tra la nottata tra mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2021 in due sottopassi: nel primo caso in via Degola intorno alle 21.30 e nel secondo in via Canevari nel fornice ferroviario.

Per quello che riguarda Sampierdarena intervento di polizia locale e vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità, nel secondo un pezzo di lamiera si è staccata ed è finita in strada: la polizia locale intervenuta in Valbisagno è stata costretta a chiudere la strada intorno all'una e mezza di notte per consentire gli interventi di mesa in sicureza. La strada è stata poi riaperta alle 6.30 del mattino, considerando l'orario non ci sono stati grossi disagi alla circolazione.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre, infine, i vigili del fuoco di Busalla sono dovuti intervenire sulla strada fra Renesso e Casella per un autoarticolato che, sbagliando strada, si è trovato incastrato in un tornante. Grazie all'autogru sono riusciti a riposizionarlo sulla strada e farlo proseguire.