Tamponamento a catena in sopraelevata: tre auto coinvolte, forti rallentamenti

Un incidente stradale ha provocato forti ripercussioni sul traffico nella mattinata di lunedì 6 novembre sulla sopraelevata Aldo Moro (direzione levante).

È successo poco prima delle 8,30: si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto per motivi da accertare. Una persona è finita all'ospedale San Martino per fortuna in condizioni non gravi (codice verde), soccorsa dalla Volontari Soccorso Fiumara.

Sul posto anche la polizia locale che ha segnalato forti rallentamenti sulla strada. Nel corso della mattinata la situazione è poi tornata alla normalità.