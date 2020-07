Guida con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite e provoca un incidente

A Sestri Levante, la scorsa nottata, un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia carabinieri è intervenuto in via Nazionale, a seguito di un incidente stradale. Sul posto i militari hanno identificato il responsabile del sinistro, un 56enne di Chiavari, il quale, alla guida di un mezzo, provocava danni ai soli veicoli.

Ddopo le formalità, sottoposto al test alcolemico, l'uomo, risultato avere un tasso alcolemico pari a 2.04 grammi/litro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi, sempre a Sestri Levante, un giovane si è impossessato di un motociclo, regolarmente parcheggiato in quel centro cittadino da una 24enne. I carabinieri della locale stazione, dopo aver visionato il sistema di video sorveglianza, hanno identificato l'autore del furto in un 20enne abitante in quella cittadina. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato. Il motociclo è stato restituito.