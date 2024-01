Operaio investito da uno scooter, è grave

Un operaio è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato investito da uno scooter a Sestri Ponente. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di lunedì 29 gennaio 2024 in via Puccini, poco distante dall'ingresso della Fincantieri.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, automedica Golf 4 e un'ambulanza della Croce Verde Pegliese. L'uomo, un cinquantenne, è stato portato, intubato, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Stando ai primi rilievi pare che l'operaio stesse attraversando sulle strisce pedonali, ma l'esatta dinamica dell'accaduto verrà chiarita dalla sezione Infortunistica.