Scontro moto-furgone: gravissimo giovane centauro, chiusa via 30 giugno

Gravissimo incidente poco prima delle 9.30 con uno scontro tra una moto e un furgone in cui ha avuto la peggio un giovane motociclista, trasportato intubato, in codice rosso, all'ospedale San Martino

Gravissimo incidente poco prima delle 9.30 in via 30 Giugno con uno scontro tra una moto e un furgone in cui ha avuto la peggio un giovane motociclista che ha perso i sensi ed è stato trasportato intubato, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto, all'altezza di Rivarolo, è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica mentre gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso via 30 giugno al traffico per gli accertamenti del caso e i rilievi dell'infortunistica che dovranno stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona nel corso della mattinata, via 30 giugno risulta essere ancora chiusa intorno alle ore 11 di venerdì 7 maggio 2021.