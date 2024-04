Scontro tra auto, due persone di 20 e 40 anni in ospedale

Schianto tra due auto, mercoledì sera, a Montoggio, più precisamente in località Colletta.

Per cause in fase di accertamento, due auto in viaggio verso le 23 si sono scontrate sulla strada e due persone sono finite in ospedale. Si tratta di un uomo di 20 anni e una donna di 40.

Sul posto la Croce Verde di Casella, la Croce Rossa di Serra Riccò e l'automedica Golf 2. I due feriti sono stati trasportati entrambi in codice giallo, con vari traumi, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Presenti anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente stradale.