Provoca un incidente, va a comprarsi una birra e poi si schianta contro un muro

La corsa è finita contro un muro. Con il fumo che esce dal cofano dell'auto e il conducente che rotola per terra ubriaco.

Scene da film ieri, mercoledì 17 maggio nel tardo pomeriggio a Marassi, dove un 38enne italiano ha prima tamponato un autocarro in via Bertuccione ed è scappato, poi si è fermato a comprarsi una birra ed è ripartito fino allo schianto finale in piazza Guicciardini, contro la facciata di un supermercato Ekom.

All'arrivo delle volanti e degli agenti della polizia locale, l'uomo ha rifiutato la prova dell'etilometro ed è stato portato dai poliziotti in questura. Nel tragitto ha minacciato gli operatori e così, oltre che per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente, è stato denunciato anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.