Regolamento di conti tra famiglie rom, notte di follia a Sampierdarena

Notte insonne per gli abitanti di alcune vie di Sampierdarena, tenuti svegli dalla folle corsa di due auto e un carro attrezzi (ma potrebbero essere coinvolti altri mezzi), che nell'inseguimento hanno urtato e danneggiato anche diversi veicoli parcheggiati tra via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, via Rigola e via Barbareschi.

È successo intorno alle 2.30 di lunedì 22 gennaio 2024. Sei le persone fermate dalla polizia di Stato, che verranno denunciate, di cui una donna incinta, portata in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ricostruito finora si è trattato di un regolamento di conti tra due famiglie di origini rom.

Almeno sei persone sarebbero arrivate da Roma per farla pagare ai rivali. I poliziotti hanno trovato bastoni e pietre a bordo delle auto, coinvolte nell'inseguimento. Ci sarebbe anche stata una richiesta di denaro, con minacce proferite pubblicamente.

Ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Quello che è certo è che diversi cittadini si sono trovati l'auto danneggiata e non sarà facile riuscire a fare valere le proprie ragioni e ottenere risarcimenti. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada procede la polizia locale.

La polizia di Stato invece procederà con le denunce per gli altri reati, tra i quali potrebbe anche configurarsi quello di estorsione vista la richiesta di denaro e le relative minacce, oltre al possesso di armi od oggetti atti a offendere.