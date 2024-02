Ragazza investita da un'auto, portata in ospedale in codice rosso

Una ragazza è stata investita da un'auto nella serata di mercoledì 21 febbraio ad Arenzano. È successo poco dopo le 20 sulla tra la via Aurelia e piazzale del Mare.

Nello scontro ha riportato la frattura della tibia e altri traumi, dunque è stata portata in codice rosso per dinamica all'ospedale San Martino di Arenzano. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto, la Croce Rossa di Cogoleto, l'automedica Golf 5 e anche i carabinieri di Arenzano per fare luce su quanto accaduto.