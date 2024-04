Pullman in avaria in autostrada: 50 turisti soccorsi dalla polizia stradale

Disavventura serale sulle autostrade della Liguria per un gruppo di circa cinquanta turisti diretti in Francia. A causa di un'avaria il pullman a bordo del quale viaggiavano si è fermato nella serata di giovedì 4 aprile 2024 in A12, all'altezza di Recco.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale che hanno fornito assistenza ai passeggeri, poi caricati su un mezzo Amt per essere trasportati all'autogrill San'Ilario, dove si sono rifolcillati in attesa del pullman sostitutivo che gli ha consentito di proseguire il viaggio. Qualche disagio al traffico nel tratto con code poi risolte.

