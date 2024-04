Ambulanza con partoriente a bordo, coinvolta in un'incidente

Un'auto e un'ambulanza con a bordo una partoriente sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 7 di lunedì 15 aprile 2024 in via Pra'.

Tre le persone rimaste ferite, per fortuna in modo lieve, tra cui la donna, che è stata trasbordata sull'automedica Golf 5 portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri.

Presso lo stesso nosocomio sono state accompagnate anche le altre due persone rimaste ferite, sempre in codice giallo.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti in direzione ponente. Il tempo di rimuovere i mezzi incidentati e la situazione è tornata alla normalità.