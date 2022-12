Ancora pedoni investiti: due feriti in ospedale

Ancora pedoni investiti a Genova, due incidenti si sono verificati nella mattinata di venerdì 9 dicembre 2022, il primo a Sestri Ponente e il secondo in centro.

Intorno alle ore 6:30 un'auto ha travolto un 35enne in via Soliman. La missione del 118 è partita in codice rosso ma è poi stata declassata a gialla perché le condizioni dell'uomo si sono rivelate, fortunatamente, meno gravi di quanto non sembrasse in un primo momento. Intervenuta l'automedica Golf 4 con l'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, il ferito è stato portato all'ospedale Villa Scassi.

Più tardi, alle 8:15, uno scooter ha invece investito una donna. Anche in questo caso il codice rosso iniziale è poi sceso a giallo, la ferita è stata soccorsa con l'automedica Golf 3 e l'ambulanza della Croce Bianca Carignano e poi trasportata all'ospedale Galliera.