Donna investita sulle strisce, chiusa per un'ora la rampa di accesso alla sopraelevata

La polizia locale ha chiuso la rampa di accesso alla sopraelevata Aldo Moro in fondo a via Cantore a Sampierdarena per i rilievi necessari dopo l'investimento di un pedone.

È successo intorno alle ore 9:30 di mercoledì 17 aprile 2024. Dalle prime informazioni si tratta di una donna di circa 75 anni che è stata investita da un'automobile sull'attraversamento pedonale poco prima della rampa. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza con una missione partita in codice rosso.

Dopo i primi soccorsi sul posto le condizioni della donna sono risultate essere meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento, è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. La rampa è poi stata riaperta intorno alle ore 10:30, al termine dei rilievi.

