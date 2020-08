Scontro fra due moto in corso Europa, un ferito

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto in corso Europa all'altezza dello stadio Carlini in direzione centro intorno alle 10.30 di martedì 4 agosto 2020.

Si è trattato di uno scontro fra due moto. L'altra persona coinvolta non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei medici. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia locale per i rilievi del caso.

Qualche ripercussione sul traffico.