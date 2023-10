Incidenti stradali: a Genova moto coinvolte nel 40% dei casi, guida distratta principale causa dei mortali

Se il tasso di mortalità a Genova è tra i più bassi d'Italia negli incidenti stradali come abbiamo già segnalato (una vittima ogni 100 sinistri) dalle statistiche di Aci emergono nuovi particolari sul 2022: nonostante la posizione bassa in classifica, nella nostra Città Metropolitana rispetto al 2021 sono comunque in crescita incidenti, feriti e morti, 30 nel 2022 contro i 25 del 2021 e i 33 del 2019.

Nell'analisi dei dati su Genova, poi, vanno evidenziati due aspetti: l'incidenza dei mezzi a due ruote è altissima. Basti pensare che a livello nazionale su 303.355 veicoli coinvolti, 198.839 sono auto e 54.582 (appena il 18%) i motocicli e ciclomotori. In provincia di Genova, su 8.229 mezzi, 3.574 sono auto e ben 3.259 tra moto e ciclomotori, il 40%.

Il secondo aspetto è che la guida distratta è ormai la causa principale degli incidenti mortali: a livello nazionale è la causa principale insieme alla velocità, mentre in provincia di Genova è la prima causa in assoluto. Infatti, il 41% dei casi è dovuto a guida distratta contro il 23% causato dalla velocità.

"Il basso tasso di mortalità nella città di Genova – dichiara Carlo Bagnasco, presidente di Ac Genova - ci incoraggia a credere nella possibilità di diminuire questa strage permanente. L'incremento dei morti nella provincia di Genova tuttavia deve essere un campanello di allarme. E' prioritario accompagnare l'inasprimento delle sanzioni e le modifiche al Codice della Strada con una azione di formazione su tutto il territorio".

“I dati vanno interpretati”, spiega il direttore Ac Genova, Raffaele Ferriello. “A Genova occorre fare formazione mirata, puntando sui corretti comportamenti di guida dei veicoli a due ruote e dei pericoli dell'uso dello smartphone alla guida. Regione, Comune, Forze dell'Ordine, ACI e scuole devono collaborare per pianificare azioni formative coordinate. Ad oggi questo avviene troppo poco e solo sporadicamente".