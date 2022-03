Schianto auto-moto a Marassi, 60enne all'ospedale

Incidente a Marassi mercoledì 23 marzo poco dopo le 20. Per cause ancora al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Bertuccioni e via Marassi.

Ad avere la peggio la donna a bordo dello scooter che è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino dall'ambulanza 290 della Croce San Fruttuoso seguita dall'automedica Golf3.

La 60enne avrebbe riportato un trauma cranico.