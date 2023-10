Schianto in Valbisagno, moto distrutta

Incidente stradale, fortunatamente senza feriti gravi, in lungobisagno Dalmazia poco dopo le ore 7 di lunedì 9 ottobre 2023. Lo schianto, all'altezza dell'Amiu, ha coinvolto un'automobile e una moto, distrutta nell'impatto. Da accertare la dinamica.

Preoccupazione iniziale per le condizioni dell'uomo di 50 anni alla guida del mezzo a due ruote, la missione del 118 è partita in codice giallo con un'ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana. I militi hanno prestato i soccorsi sul posto, alla fine non è stato necessario il trasporto in ospedale.

In lungobisagno Dalmazia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.