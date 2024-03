Schianto frontale auto-moto: centauro in ospedale con l'elicottero

Schianto frontale sulla strada statale 45 tra Montebruno e Torriglia, in località Costa Maglio, tra un'automobile e una moto. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 16:45 di sabato 23 marzo 2024, per ragioni in via di accertamento.

Sul posto il 118 ha inviato, in una missione partita in codice rosso, l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Rossa di Torriglia. Forte l'urto tra i due veicoli, il motociclista è stato sbalzato dalla sella per alcuni metri ed è rimasto ferito, fortunatamente in maniera meno grave rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento. Dalle informazioni ricevute non sembra infatti essere in pericolo di vita, ha però riportato alcune lesioni a una gamba.

Per velocizzare il trasporto in ospedale è stato utilizzato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha caricato il ferito, un uomo di circa 40 anni, a bordo e lo ha portato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Ai carabinieri della zona sono invece affidati gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

