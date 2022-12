Incidente tra auto e moto, centauro in codice rosso

Un trentenne è stato portato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13.30 di martedì 20 dicembre in corso Solferino a Castelletto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Quarto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione infortunistica, competente a indagare in caso di incidenti gravi o mortali.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultima.