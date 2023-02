Perde il controllo dell'auto e si schianta contro i veicoli parcheggiati

Incidente senza gravi conseguenze per le persone, ma con gravi danni a diversi veicoli, quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio in corso Italia, all'altezza di via Zara, in direzione centro.

Il guidatore di un'auto ha perso il controllo della stessa, andando a sbattere contro i veicoli parcheggiati. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale.

L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico in entrambi i sensi: verso il centro per l'occupazione della carreggiata da parte delle auto di servizio e nell'altra direzione a causa dei curiosi. Due ore dopo lo schianto, la vettura che ha causato l'incidente era ancora lì, in attesa di essere rimossa.