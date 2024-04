Incidente bus-camion: un ferito e traffico in tilt

Mattinata di disagi a Genova sul fronte del traffico venerdì 5 aprile 2024. Ai problemi causati dalla manifestazione dei portuali nella zona di Lungomare Canepa (chiuso intorno alle 9 per il passaggio del corteo) si aggiungono i disagi per un incidente tra un autobus e un camion in corso Gastaldi.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 9 all'altezza del ponte di Terralba, creando forti rallentamenti in direzione centro. Presente sul posto la polizia locale con le pattuglie per la regolazione del traffico e i rilievi.

Intervento del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla, secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino. Da chiarire la dinamica dello scontro.

